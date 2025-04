Segreti di famiglia, la puntata del 7 aprile in streaming

La puntata integrale del 7 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 7 aprile

Seda decide di partire e allontanarsi da Yekta e da sua sorella Lacin. Eren consegna a Pars un biglietto da visita di Yekta trovato fra gli effetti personali di Niyazi in cui appare, scritto da Yekta stesso, il suo numero di cellulare personale. Scopre inoltre che Lacin ha prelevato del denaro che non si sa dove sia finito. Pars ordina l'arresto di Yekta e lo convoca in pretura. In seguito lo spedirà in cella. Ceylin, intanto, riceve una busta con dentro una pennetta, nella quale c'è un video di Engin che le rivela una sorpresa. La ragazza, turbata, non ne fa parola con Ilgaz. Ma il marito verrà informato del fatto dal portiere.

