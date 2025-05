Segreti di famiglia, la puntata del 27 maggio in streaming

La puntata del 27 maggio di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 27 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 27 maggio

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia

Ilgaz e Derya si presentano a casa di Yesim per cercare di capire se la ragazza conosca o meno Inci. Ilgaz lì ha modo di confermare i suoi sospetti. Inci in realtà è Yesim. Nota infatti in casa della ragazza delle scarpe da ginnastica da donna sporche di fango fresco.

Anche Ceylin si reca nell'appartamento di Yesim e conferma l'ipotesi di Ilgaz. Yesim viene arrestata.

Ilgaz e Ceylin si recano dal giudice Duygu per formalizzare il loro divorzio.

Yekta fa avviare le pratiche per il licenziamento di Cuneyt.

Lacin avvia le pratiche per il divorzio insieme a Ceylin, che accetta di difenderla nella causa contro il marito.

