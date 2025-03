Segreti di famiglia, la puntata del 26 marzo in streaming

La puntata integrale del 26 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 26 marzo

Pars si reca dal giudice per sbloccare la situazione in stallo con Gosku, che continua a dichiararsi innocente. Ottiene un mandato di perquisizione e nell'armadietto della ragazza trovano una bustina con i capelli di Ilgaz. Questo la inchioda, ma proprio all'ultimo momento Ilgaz si rende conto che nel suo ufficio non è più entrato nessuno e che quello è l'unico posto da cui possono aver raccolto i suoi capelli. Torna quindi da Pars, controllano le telecamere a circuito chiuso e vedono Niyazi entrare proprio in quell'ufficio. A questo punto scatta un mandato di perquisizione.

