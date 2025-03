Segreti di famiglia, la puntata del 20 marzo in streaming

La puntata del 20 marzo di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 20 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 20 marzo

Parla viene fermata dalla polizia e perquisita, ma fortunatamente si era appena liberata della droga che Merve aveva consegnato a Tugce affinché la nascondesse. Cinar si arrabbia con Serdar perché scopre che il ragazzo aveva architettato tutto e messo deliberatamente in pericolo la ragazza.

Ilgaz raggiunge Ceylin in centrale, dove era stata portata dopo la sfuriata a Yekta. Lei e Ilgaz il giorno dopo si recano da Pars che ha convocato l'amico per via dell'insistenza di Yekta. N el frattempo Yekta ha convinto Pars ad interrogare Lacin, nel tentativo di farle dire dove si trovava il giorno della morte del figlio.

Ilgaz ha trovato l'ex amante di Salih e va a parlarci insieme a Ceylin per scoprire cosa è accaduto realmente fra l'uomo e la moglie. Sospettano infatti che Ipek abbia rivoluto con sé la figlia solo per non perdere il marito il quale le aveva chiesto il divorzio. Zumrut, messa alle strette da Aylin, chiede a Osman di intervenire, ma l'uomo le suggerisce di abortire.

