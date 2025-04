Segreti di famiglia, la puntata del 2 aprile in streaming

La puntata integrale del 2 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 2 aprile

Ceylin in una scena di Segreti di Famiglia

Pars comunica a sua sorella la sua antipatia per Cuneyt. Non gradisce che la ragazza abbia una relazione proprio con lui.

Ilgaz nel mentre scopre il segreto di Neva. Pars lo affronta poiché non gradisce tutto questo accanimento verso sua sorella, tuttavia entrambi si recheranno da Neva per chiedere delle spiegazioni.

Una nuova testimone dichiara di aver sentito tre colpi di pistola, la notte in cui è stato ucciso Engin. Metin e Eren hanno tutte le intenzioni di trovare il terzo proiettile.

Ceylin ha un incontro con uno degli psichiatri della Procura, tuttavia ben presto rivelerà l'intenzione di mettere in difficoltà Ceylin per dimostrare che lei non è in grado di contenere la sua rabbia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE