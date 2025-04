Segreti di famiglia, la puntata del 16 aprile in streaming

La puntata integrale del 16 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 16 aprile

I ragazzi sono stati rilasciati, solo Serdar è in stato di fermo.

Tugce dice chiaramente alla madre che intende vivere con Eren e la esorta a lasciare il marito. Tuttavia la ragazza non riesce a mettersi in contatto con Eren e neanche Ceylin e Metin ci riescono, fino a quando un automobilista di passaggio nota la macchina di Eren ferma e risponde al suo cellulare. Eren è ferito, è stato accoltellato e viene immediatamente portato in ospedale per essere operato d'urgenza.

Ilgaz, intanto, sta indagando sulla probabile morte di Zafer nonostante Ceylin voglia rimanere attaccata a un filo di speranza.

Mert scopre di avere tre mesi di vita.

Pars deve condividere il caso della ragazza uccisa e bruciata con il procuratore Derya e chiede alla sorella informazioni sul conto della donna.

