Segreti di famiglia, la puntata del 15 marzo in streaming

Le puntate integrali del 15 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) sono disponibili su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 15 marzo

Ceylin e Ilgaz passano la notte nello studio. La mattina dopo Gul si reca in studio e comprende la situazione. Chiede alla figlia quindi di regolarizzare il suo rapporto. Le racconta anche della lettera scritta dal marito che però ha bruciato.

Osman incontra Zumrut, la quale gli conferma la gravidanza e la paternità.

Pars convoca Neva per una dichiarazione ma quando sta per rispondere alla domanda dove si trovasse il giorno dell'omicidio, entra Eren, che annuncia un importante novità. Nel guanto c'erano tracce di sangue di Engin e un capello appartenente ad un uomo. Ilgaz e Ceylin si recano al mobilificio Bayrak, dove Ilgaz è stato convocato per difendere il proprietario in una causa di lavoro. L'udienza avverrà dopo due giorni ma Ceylin, sottovalutando la mole di fascicoli da esaminare, decide di fargli accettare l'incarico. Si preparano ad una notte di lavoro ma vengono fermati sulle scale da Metin che, dopo aver parlato con Gul in merito al loro matrimonio, chiede al figlio cosa intenda fare.

Gul intanto ha riferito a Metin che le è arrivata una lettera da Zafer e che il marito quindi è ancora vivo. Ceylin va al consolato per avere notizie del padre e viene a sapere che la nave su cui è imbarcato, ferma vicino alle coste di Haiti, non potrà tornare indietro perché la compagnia è fallita e l'armatore deve stipulare nuovi accordi per sbloccarla.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE