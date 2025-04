Segreti di famiglia, la puntata del 14 aprile in streaming

La puntata del 14 aprile di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 14 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 14 aprile

Cinar, Parla, Tugce, Merve e Serdar vengono messi in custodia cautelare per decisione di Pars.

Ceylin racconta ad Aylin che Parla si fermerà a dormire da lei per non farla preoccupare, ma questa ennesima bugia fa arrabbiare Ilgaz. L'uomo la paragona a Cinar per il suo comportamento sempre fuori dagli schemi e le fa promettere di cambiare.

Ziver costringe Zumrut ad andare con lui a far visita ad Aylin. Nonostante il tentativo di Gul di sminuire la sua decisione di divorziare da Osman, Aylin fa capire a Ziver di fare qualche domanda a sua moglie.

Tucge, spaventata per la decisione di Pars, piange tra le braccia di Eren, facendo infuriare Fatih. A quel punto la ragazza dichiarerà che Eren è il suo vero padre.

