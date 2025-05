Segreti di famiglia, la puntata del 12 maggio in streaming

La puntata integrale del 12 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 12 maggio

Dopo l'arresto di Metin e Cinar, il procuratore Pars affronta l'interrogatorio del comandante di polizia, che si assume tutte le sue responsabilità e si addossa anche quelle di suo padre Mert.

Ceylin pretende di avere un confronto con Cinar, per giurargli che farà tutto ciò che è in suo potere per non farlo mai più uscire dal carcere.

Nel frattempo, ci sono novità preoccupanti sulla morte del giudice Kemal: sembra che sia stato avvelenato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE