Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 6 maggio in streaming su Mediaset Infinity, Cinar tenta la fuga. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 6 maggio

Cinar viene nascosto in un container che sta per essere imbarcato a bordo di una nave in partenza per l'estero.

Ozgur scopre tutto e tiene informato Yekta, mentre Metin confessa a Eren che suo padre sa dove si trovi Cinar.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE