Nella prossima puntata di giovedì 5 dicembre in seconda serata su Canale 5 di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5, Ceylin scompare.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 5 dicembre

Ceylin si sveglia in un bosco, sporca, ferita e con una pistola accanto. Non sembra ricordare nulla ma è evidentemente sotto shock. Ceylin sembra scomparsa insieme a Engin che, nel frattempo, è evaso dall'ospedale. I procuratori Ilgaz e Pars devono riuscire a scoprire dove si sia diretto, perciò, con l'aiuto di Eren e di altri poliziotti, visionano le registrazione delle telecamere del parcheggio e controllano tutti i veicoli in entrata e in uscita.

