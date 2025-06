Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 4 giugno in streaming su Mediaset Infinity, il padre di Yesim pare non essere a conoscenza dell'inganno attuato dalla figlia. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 4 giugno

Ilgaz e Ceylin riprendono in mano i fascicoli sull'omicidio di Cihan e si recano sul luogo del delitto.

Lì vedono Riza uscire e prendere la macchina e si rendono conto che c'è stato uno scambio di persona: la famiglia di Cihan aveva la stessa auto di Riza, è evidente a questo punto che Cagdas volesse uccidere Riza, il fidanzato di Cansu, ma per sbaglio ha sparato a Cihan.

