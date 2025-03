Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 31 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Pars va dal giudice.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 31 marzo

Ilgaz incontra Murat in carcere e interrogandolo capisce che l'uomo si è dichiarato colpevole per coprire qualcuno. Ceylin decide di andare a trovare Lacin e di parlare con lei, senza riuscire ad avere alcuna risposta. Nel frattempo, scopre grazie a Mert che una tale Ayla Ender, ex segretaria della facolta' di giurisprudenza, può essere la soluzione per incastrare Yekta.

