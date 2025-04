Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 2 aprile in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz e Pars chiedono spiegazioni a Neva.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 2 aprile

Pars confessa a sua sorella la sua antipatia per Cuneyt: non vede di buon occhio la relazione della ragazza con l'uomo. Nel frattempo, Ilgaz scopre il segreto di Neva.

Pars lo affronta in quanto non gradisce tutto questo accanimento di Ilgaz nei confronti di sua sorella, tuttavia entrambi si recheranno da Neva per chiedere delle spiegazioni.

