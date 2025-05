Venerdì 30 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel pavese. La vicenda, tra nuove piste e ipotesi varie, si infittisce, così come la guerra tra consulenze sull’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio e mai esaminata fino a poche settimane fa. L’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, è tornato quindi nel registro degli indagati, per omicidio della ragazza. Nel corso della puntata si analizza anche la storia di Lily Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il marito della 63enne di Trieste, Sebastiano Visintin, è l’unico indagato per la morte della moglie e si difende affermando «non le ho mai fatto del male». Confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti, con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello. E lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il proprio pubblico, con la community molto attiva dei quartograders, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

