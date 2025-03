Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 13 marzo in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz si scontra con Pars.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 13 marzo

Ilgaz sta per ricevere l'abilitazione come avvocato e chiede a Ceylin di essere presente alla cerimonia. Nonostante sia contraria al fatto che Ilgaz abbia abbandonato la professione di Procuratore, la ragazza lo accontenta. Eren ospita Tugce e riceve la visita di Ozlem, la quale vorrebbe riavere a casa sua figlia. Ma la figlia non ha nessuna intenzione di acconsentire a questa richiesta.

