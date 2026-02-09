Ecco cosa accadrà dal 16 al 22 febbraio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 16 al 22 febbraio



Defne non riesce ad accettare che suo fratello possa finire in prigione e Parla si sfoga con Tugce riguardo la situazione di Cinar. Aylin e Osman arrivano al punto di rottura: lei lo minaccia di non fargli vedere più la figlia e lui decide di andare via di casa. Si reca quindi con le valigie da Zumrut che lo manda via chiedendogli "prove concrete" della sua decisione.



Ceylin, grazie ad alcune ricerche effettuate da Ozge, scopre che Iclal ha sparato a Ilgaz e che lui ha insabbiato tutto per proteggerla. Cinar racconta al procuratore Iclal e a suo fratello come sono andate le cose tra lui e i ragazzi dell'associazione. Ilgaz è costretto a richiedere la custodia cautelare. Cinar viene trasferito in carcere.



Durante la festa di compleanno di Mercan, Iclal chiede a Ceylin alcune informazioni sui suoi contatti con l'associazione. Ceylin si rifiuta di risponderle e le chiede di seguire la procedura. La donna convoca quindi Ceylin, Yekta e Rafet in Procura per interrogarli.



Canberk chiede a Parla di far pedinare la moglie, anche se gli avvocati della moglie sostengono che l'adultero sia lui. Orhan sta portando Firat, Tugce e Ilgaz sul luogo del delitto. Dopo una serie di giri a vuoto riconosce la casa.



Erdal viene ritrovato nel posto indicato da Ceylin e condotto in centrale. Interrogato, dichiara che Cinar è estraneo ai fatti e quindi cadono tutte le accuse nei confronti del ragazzo. Mercan festeggia il suo compleanno e spegne 6 candeline insieme a Elif.



Sul coltello rinvenuto a casa di Cihan e Duru risultano, oltre al sangue di Orhan, anche le impronte digitali della madre di Cihan, che però risulta deceduta cinque anni prima. Ilgaz convoca la coppia in centrale per ascoltare le loro dichiarazioni.



Gli aggressori di Tugce scaricano in mare il suo corpo per coprire il loro crimine; contestualmente proseguono le indagini della polizia per trovare le parti mancanti del corpo della donna misteriosa; Efe viene messo sotto pressione da Ertugrul, che pretende risultati.



