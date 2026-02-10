La puntata integrale dell'11 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Osman recupera i soldi da casa di Mert e li nascondi. Durante la perquisizione nell'abitazione, la polizia non trova nulla.
Nel frattempo, il procuratore capo chiede a Eren di consegnarle il fascicolo riguardo Mert. Cinar lascia l'associazione.
Ceylin, stanca di essere giudicata da Ilgaz, lo affronta.