LA PUNTATA11 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata dell'11 febbraio in streaming

La puntata dell'11 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale dell'11 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama dell'11 febbraio

Una scena di Segreti di famiglia 3Una scena di Segreti di famiglia 3

Osman recupera i soldi da casa di Mert e li nascondi. Durante la perquisizione nell'abitazione, la polizia non trova nulla.

Nel frattempo, il procuratore capo chiede a Eren di consegnarle il fascicolo riguardo Mert. Cinar lascia l'associazione.

Ceylin, stanca di essere giudicata da Ilgaz, lo affronta.

