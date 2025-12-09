La puntata integrale del 10 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Nil, ottenute informazioni dal procuratore Efe, corre alla centrale di polizia per difendere Dilek. Dopo l'interrogatorio, Dilek viene trasferita in cella.
Ceylin legge il diario di Filiz e scopre che Mercan ha un amico immaginario di nome Pascal, così le si accende la speranza che possa ricordarsi di loro.
Filiz si sveglia dopo l'incidente.
Yekta convoca tutti i suoi collaboratori e ordina loro di raccogliere ogni informazione possibile sul caso affidato a Ceylin due anni e mezzo prima, quello che riguardava Ismail, il marito di Filiz.