Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa accadrà dal 30 giugno al 4 luglio nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio

Ceylin viene rinchiusa in un nascondiglio insieme alle altre quattro persone rapite e vede inciso nel muro il nome di Neva.

Nel frattempo, Ilgaz ed Eren fanno una retata e arrestano gli uomini che avevano chiesto a Pars di non essere accusati per l'incidente del pullman. Samet ha la febbre molto alta e Ceylin chiede al rapitore una coperta e delle medicine. La tensione tra i rapiti cresce in modo esponenziale via via che passa il tempo, senza poter avere né cibo né acqua. Ilgaz crede che il sondaggio psicologico sull'inclinazione alla violenza e all'omicidio possa essere un collegamento tra le vittime in grado di condurre la polizia sulle tracce dell'assassino. Disperato, continua a cercare Ceylin, rapita dall'assassino insieme a una ragazza, un autista e un agente immobiliare.

Cinar è sempre più vicino a scovare Serdar. Goksu e Anil hanno confrontato i resti di tessuto trovato nelle ossa dei cadaveri più vecchi e corrispondono perfettamente agli abiti indossati da Neva e dal secondo gruppo di vittime, tutti confezionati e messi in vendita nel 2010. Questo porta a pensare che si tratti di omicidi seriali, avvalorando la tesi di Ilgaz.

