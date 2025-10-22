Derya è sempre più disperata per la perdita di Pars. Ilgaz va da Yekta per incontrare Hilmi insieme a Eren e a Ceylin ma l'avvocato fa entrare solo lui. Ceylin chiama Lacin e le chiede di ascoltare tutto, anche quando Ilgaz sarà uscito.



Il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan informano Ilgaz che è accusato di corruzione e traffico di reperti archeologici. Con l'autorizzazione del Ministero e del Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori, lo dichiarano in arresto.



Il procuratore Ozcan conduce una perquisizione a casa di Ilgaz e Ceylin e trova su uno scaffale uno dei reperti archeologici del deposito. Inoltre, non ci sono segni di effrazione, chiunque ce lo abbia messo deve aver utilizzato le chiavi e Ceylin crede si tratti di Yekta.



Rafet, sconvolto da quanto accaduto, offre il suo appoggio a Ceylin ed Eren; Eren non riesce a capacitarsi della collaborazione di Yekta e mette in allerta Ceylin. Nel frattempo, arriva la comunicazione di Goksu che ha finito di analizzare il documento firmato da Ilgaz, non ci sono impronte digitali ma la cosa più importante è che la firma risulta autentica, nasce però il sospetto che possa essere stata usato un macchinario CNC.



Ilgaz è in attesa del processo, ma il giudice purtroppo conferma la custodia cautelare e così viene condotto in carcere. Yekta raggiunge Ceylin e le chiede di collaborare per smascherare Omer, il vero colpevole secondo lui del complotto orchestrato nei confronti di Ilgaz.

