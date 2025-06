Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 23 al 27 giugno nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 23 al 27 giugno

Ilgaz, Eren e Tolga cercano di raccogliere una dichiarazione da Mehmet Can, ma lui non ricorda nulla del rapimento. Aylin riceve un mazzo di fiori da parte di Cetin, e Osman, geloso, vuole scoprire chi sia questo misterioso uomo.

Pars è sempre più sconvolto dalla perdita di Neva, ma non è disposto a farsi da parte per cercare di riprendersi dal suo dolore. Decide di convocare i giornalisti per una conferenza stampa e, durante il discorso, lancia una sfida all'assassino.

Ilgaz sostiene che l'uomo che ha ucciso la famiglia trovata nel pozzo abbia commesso il crimine nel tentativo di crearsi una famiglia sostitutiva, dopo aver perso la sua. Pars invece, addolorato per la morte della sorella, crede che sia giusto indagare su altri plausibili nemici delle vittime.

Nel frattempo, Ilgaz ed Eren si recano alla scientifica dove gli viene comunicato che hanno rintracciato la marca degli abiti che indossavano le quattro vittime: si tratta di un marchio fuori produzione e questo fa propendere ancor di più verso l'idea di un delitto messo in atto da una persona mentalmente instabile.

Infine, Tolga consegna a Ilgaz ed Eren l'indirizzo dove trovare il parente della famiglia Ocak. L'uomo, interrogato, ammette l'esistenza di un quarto nipote, gemello, che però da ormai molti anni vive in America. Intanto, arriva in centrale la denuncia della scomparsa di un bambino di dodici anni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE