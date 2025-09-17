Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
LA PUNTATA
18 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 18 settembre in streaming

La puntata del 18 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 18 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 18 settembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin è in ritardo per l'udienza di divorzio, ma viene bloccata dal traffico e quando arriva in tribunale non c'è più nessuno. Yekta intanto comunica a Haluk che il capo d'imputazione è stato depositato. C'è la richiesta di ergastolo. Yekta insiste perché Haluk si dichiari colpevole ma l'uomo non ne vuole sapere.

Usciti dal carcere, Omer confessa al padre che ha ucciso lui il giornalista proprio per togliergli dai piedi Haluk. Da questo momento in poi Yekta lo riconosce come figlio e gli darà una stanza nel suo studio. Nel frattempo, Ilgaz si reca sul luogo dove è stata ritrovata la ragazza e decide di fare un sopralluogo nella sala ricevimenti. Non ne caverà un ragno dal buco se non il numero di telefono del cameraman che ha fatto le riprese del mancato matrimonio.

