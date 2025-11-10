La puntata integrale dell'11 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia 2

Rafet avvisa Turgut che è stato ritrovato il cadavere di Ilgaz: tutti si recano sul luogo, dove si deduce la dinamica dell'omicidio.

Le impronte trovate sul cassonetto appartengono a Ceylin, che diventa la principale sospettata. Eren la porta in centrale per interrogarla e lei, convinta di essere accusata dell’omicidio di Eyup, chiede carta e penna per scrivere una confessione. Ma scopre che, in realtà, è sospettata della morte di Ilgaz. Sconvolta, crolla nella disperazione e Yekta si offre di difenderla come suo avvocato.

Parla contatta la madre dal telefono di casa, rassicurandola di stare bene.

Intanto Eren comunica a Metin la tragica notizia della morte di Ilgaz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE