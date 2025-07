Segreti di famiglia 2, la puntata del 10 luglio in streaming

La puntata integrale del 10 luglio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 10 luglio

Cinar informa le ragazze che Burak è sospettato di omicidio. Osman riferisce a Ceylin che è andato in clinica a cercare il dottor Cetin Sarioglu, ma che il medico in questione è un uomo anziano e non quello che lui ha visto con Aylin. Ceylin chiede quindi a Tolga di indagare. Nel frattempo, la vista del seminterrato della villa e della scritta sul muro col nome di Neva mandano Pars ancora più in crisi.

