L'episodio 38 della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie turca con Kaan Urgancioglu - l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love - e Pinar Deniz nel ruolo di protagonisti è disponibile dall'1 agosto gratis su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, come finisce l'episodio 38?

Nell'episodio 38 della seconda stagione di Segreti di famiglia, Ceylin spinge tutti i ragazzi, la madre e la sorella a fare una dichiarazione spontanea in centrale. Tutti riportano la stessa versione dei fatti, fino al momento in cui Serdar ha sparato a Osman. In aggiunta dichiarano che Serdar è fuggito.

Dopo la dichiarazione in centrale, il gruppo si riunisce nel locale di Mert dove informano l'uomo di aver omesso l'ultima parte dei fatti avvenuti.

Ceylin assume la difesa nel caso Serdar.

Segreti di famiglia, dove vedere la prima e seconda stagione

Segreti di famiglia si prende una pausa e torna l'1 settembre con nuovi episodi. Gli episodi della prima e della seconda stagione dell'amata serie turca sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

