Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 1 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Goksu chiama Eren per aggiornarlo. Segreti di famiglia 2 torna l'1 settembre, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede l'1 settembre

Mentre è al ristorante con Ilgaz, Ceylin e Pars, Eren riceve una telefonata.

È Goksu che gli comunica che sulla scena del crimine non c'è né la pistola, né la pala, né il bossolo e neanche il proiettile che ha ferito Osman.

