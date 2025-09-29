Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 1 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, Defne è stata rapita e Metin è stato accoltellato e abbandonato per strada.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede l'1 ottobre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Mentre l'ex comandante di polizia viene portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento, Ilgaz, Eren, Ceylin e Pars si mettono all'opera per scoprire che cosa è successo e soprattutto dove si trova la piccola Defne.

