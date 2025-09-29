Segreti di famiglia 2, le anticipazioni dell'1 ottobre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 1 ottobre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 1 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, Defne è stata rapita e Metin è stato accoltellato e abbandonato per strada.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede l'1 ottobre
Mentre l'ex comandante di polizia viene portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento, Ilgaz, Eren, Ceylin e Pars si mettono all'opera per scoprire che cosa è successo e soprattutto dove si trova la piccola Defne.
Leggi anche
CONCORRENTI
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
NELLA CASA
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
CHI SALVARE?
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto