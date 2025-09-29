Mediaset Infinity logo
SERIE TV
30 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 1 ottobre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 1 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, Defne è stata rapita e Metin è stato accoltellato e abbandonato per strada.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede l'1 ottobre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Mentre l'ex comandante di polizia viene portato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a un intervento, Ilgaz, Eren, Ceylin e Pars si mettono all'opera per scoprire che cosa è successo e soprattutto dove si trova la piccola Defne.

