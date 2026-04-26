Negli episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 26 aprile e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir si presenta al matrimonio di Canfeza e Selim.
Selim chiede al commissario di fargli da testimone di nozze e Mahir accetta. Si celebrano le nozze di Canfeza e Selim.
Savas scopre che Mahir è il figlio di Mehmet.
Mahir, disobbedendo agli ordini, insegue l'auto di Kursat e Selim. Selim provoca un incidente d'auto nel quale Kursat rimane gravemente ferito. Mahir viene sospeso.
In ospedale, Canfeza si scontra con Savas, colpevole di aver ucciso il padre di Mahir quando era un bambino. Sureya, mamma di Mahir, si risveglia in ospedale e vede suo figlio.
Mahir rivela a Canfeza che il suo matrimonio con Selim non ha valore legale.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 19 aprile su Canale 5.