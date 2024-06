Venerdì 7 giugno, alle ore 21.25, su Rete 4, appuntamento con Quarto Grado - Le Storie. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Giada Zanola, la 33enne caduta da un cavalcavia a Vigonza, in provincia di Padova. Per la Procura, l’autore del gesto sarebbe stato il compagno Andrea Favero. Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich. Ha fatto discutere, la stretta di mano nello studio di Quarto Grado tra il marito della donna, Sebastiano Visintin, e l’amico Claudio Sterpin, che continua a incalzare il rivale affermando «dica la verità».

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e i suoi spettatori: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

