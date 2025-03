Come riferito in esclusiva dalla giornalista di Quarto Grado Francesca Carollo sulla pagina ufficiale del programma, Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, è stata indagata per favoreggiamento. Manuela era l'amante di Louis Dassilva, in carcere dal luglio 2024. L'uomo, fino ad oggi era l'unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, avvenuta il 3 ottobre 2023.

