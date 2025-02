Venerdì 28 febbraio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri affronta il giallo di Pierina Paganelli. Ormai si è arrivati al tutti contro tutti, in via del Ciclamino. Valeria Bartolucci attacca Manuela e Loris Bianchi, che rispondono alla donna punto per punto.

Gli inquirenti, intanto, hanno svelato le contraddizioni di Louis Dassilva.

Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Saman Abbas: per la sua morte sono stati condannati all’ergastolo, in primo grado, i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e a 14 anni di reclusione lo zio Danish Hasnain. Mercoledì 26 febbraio è iniziato il processo d’Appello, anche per i due cugini della ragazza, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, già assolti in primo grado.

A Quarto Grado confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Si rinnova anche lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il proprio pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE