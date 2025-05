Venerdì 16 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l'appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la clamorosa riapertura del caso di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. Tra perquisizioni e sequestri, l'indagine accelera, in attesa dei riscontri con il DNA trovato sulle unghie della vittima. Nella giornata di mercoledì 14 maggio, sempre nell'ambito della nuova tranche d'indagine che vede indagato Andrea Sempio, i vigili del fuoco hanno trovato un martello sepolto in un canale discolo, a Tromello (Pavia). Nel corso del programma si torna anche sulla vicenda di Pierina Paganelli. Chiusa l'indagine sull'omicidio della donna, per la Procura di Rimini l'omicida è stato Louis Dassilva. Sempre secondo chi ha condotto le indagini, Louis avrebbe ucciso Piera, perché la 78enne stava scoprendo la relazione coniugale tra lui e sua nuora, Manuela Bianchi. Confermati, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello. Si rinnova anche lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il proprio pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE