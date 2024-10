Venerdì 11 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli. Si indaga ancora per capire come mai il cellullare di Louis Dassilva, unico indagato per la morte della donna, fosse nei pressi del luogo del delitto, proprio quella sera. Il perito del Tribunale, intanto, ha altri 45 giorni per analizzare sette tracce di DNA sul corpo di Pierina.

Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, trovata senza vita in un bosco il 5 gennaio 2022. Nuovi accertamenti dovranno stabilire se la donna sia stata aggredita.

A Quarto Grado confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Si rinnova, anche lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il suo pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

