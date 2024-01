Il premier Giorgia Meloni è stata ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 22 gennaio di Quarta Repubblica. Tanti i temi affrontati, tra cui le privatizzazioni, il Superbonus e il caso Ferragni.

"Per me privatizzazione non è fare regali miliardari a un imprenditore fortunato e amico - ha dichiarato il premier parlando della possibilità di operare privatizzazioni con l'obbiettivo di diminuire il debito - Significa che lo Stato può indietreggiare quando la sua presenza non è necessaria, ma deve avanzare quando invece è necessaria". "Nel documento economico di bilancio prevediamo 20 miliardi in 3 anni. Possiamo cedere quote di minoranza di alcune società interamente di proprietà dello Stato a dei privati, come per le Ferrovie".

Giorgia Meloni si è espressa anche sul Superbonus: "Il principio dal quale partiva era anche condivisibile, il problema è che la norma è scritta così male che si è configurata come la più grande truffa della storia ai danni dello Stato italiano". "Il Superbonus - ha proseguito il premier - costa a ciascun italiano più di duemila euro e il 50% di queste risorse è andata alla fetta più ricca della popolazione".

Il premier è tornata a parlare anche della vicenda che ha coinvolto Chiara Ferragni: "È la sinistra che ha creato un caso, io non volevo creare un caso. Quello che mi interessa è che quello che è successo ha mostrato che esiste effettivamente un buco nella normativa delle attività commerciali in termini di trasparenza". "Per questo, stiamo facendo una norma che prevede che per le attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico sia ben specificato sulla confezione a chi vanno le risorse e in che quantità", ha concluso Giorgia Meloni".

