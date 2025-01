Il film Valiant Hearts: Verso la libertà va in onda in seconda serata su Canale 5: scopriamo la trama e il cast del film

In occasione della Giornata della Memoria, il film Valiant Hearts: Verso la libertà va in onda martedì 28 gennaio in seconda serata su Canale 5. Potete vedere il film anche in streaming su Mediaset Infinity.

Valiant Hearts: Verso la libertà, la trama del film

Per proteggere le opere d'arte dagli eventi bellici, la direzione del Louvre le ha trasferite al Castello di Chambord, sulla Loira, operazione condotta da Rose.

La donna approfitta dell'occasione per allontanare da Parigi 6 bambini ebrei dopo il rastrellamento di 13 mila persone in quello che è noto come la Retata del Velodromo d'inverno.

Il piano è portare i bambini a Chambord e da qui trasferirli con un camion nella Francia Libera. Ma l'arrivo a Chambord dei Tedeschi li costringe a fuggire nella foresta, aiutati da un ragazzo del luogo.

Valiant Hearts: Verso la libertà, il cast

Valiant Hearts è un film di produzione francese diretto da Mona Achache. Nel cast del film troviamo: Camille Cottin, Mae' Roudet Rubens, Leo Riehl, Ferdinand Redouloux, Lila-Rose Gilberti, Asia Suissa-Fuller, Luka Haggege, Felix Nicolas, Swann Arlaud.

Valiant Hearts: Verso la libertà: è una storia vera?

Il film Valiant Hearts: Verso la libertà è ispirato a una storia vera e a fatti realmente accaduti.

