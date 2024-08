Il film Sotto il sole di Amalfi va in onda in prima tv giovedì 22 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La commedia sentimentale Sotto il sole di Amalfi, sequel del film Sotto il sole di Riccione, va in onda in prima tv giovedì 22 agosto in prima serata su Canale 5.

Potete vedere Sotto il sole di Amalfi anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Di seguito, scopriamo la trama e il cast del film.

Sotto il sole di Amalfi: la trama

Nella splendida costiera amalfitana Vincenzo, Camilla, Furio, Irene e Lucio si troveranno a vivere una nuova estate insieme, tra amori ritrovati e nuove passioni, ma, soprattutto, tanta amicizia.

Camilla torna dal Canada dopo un anno di studi e finalmente può rivedere il suo amato Vincenzo. Entrambi potranno concretizzare il loro sogno di stare finalmente insieme, una sorta di "prova" per la desiderata convivenza. Camilla è tornata in Italia in compagnia di Nathalie, una ragazza canadese ironica e insicura.

Furio, dal canto suo, non smette di tentare di conquistare le donne senza criterio. Irene, madre di Vincenzo, non ha perso il vizio di preoccuparsi troppo per lui e, con Lucio, decide di seguirlo ad Amalfi.

Quest'ultimo vorrebbe fare il grande passo e chiederle di andare a convivere, ma l'attaccamento della donna al figlio e la presenza di Roberto, ex marito di Irene, ad Amalfi, lo fanno interrogare sul loro rapporto. Riusciranno a risolvere i loro problemi?

Sotto il sole di Amalfi: il cast

Diretto da Martina Pastori e scritto da Caterina Salvadori, Enrico Vanzina e Ciro Zecca, Sotto il sole di Amalfi vede nel cast: Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Isabella Ferrari, Luca Ward, Davide Calgaro, Kyshan Wilson, Nicolas Maupas, Elena Funari, Marit Nissen, Raz Degan e Andrea Occhipinti.

