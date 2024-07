Prey - La grande caccia va in onda venerdì 12 luglio in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Prey - La grande caccia va in onda venerdì 12 luglio in prima serata su Italia 1 dalle 21.20 e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity.

Qual è la trama di Prey - La grande caccia?

Una giovane coppia, Andrew e Sue, è costretta a lasciare una stazione missionaria cristiana nel deserto del Kalahari, dove erano volontari, dato che hanno ricevuto minacce di morte da una banda militante estremista.

Dopo aver salutato la gente del villaggio, Andrew e Sue si recano in un remoto aeroporto dove li aspetta un piccolo aereo che porta anche altri passeggeri fuori dalla regione. Durante un volo con forti turbolenze, scoprono che il velivolo è in sovraccarico. Il pilota Grun perde il controllo e l'aereo si schianta, uccidendo alcuni passeggeri.

Andrew, Sue e gli altri sopravvissuti si trovano ora in una riserva naturale dove vivono e cacciano grandi animali come leoni e ghepardi. Ha inizio così una lotta per la sopravvivenza nella natura selvaggia alla ricerca di un modo per tornare vivi a casa .

Prey - La grande caccia, il cast

Nel cast del film Prey - La grande caccia troviamo Ryan Phillippe e Mena Suvari rispettivamente nei ruoli di Andrew e Sue, i due protagonisti. L'attore Emilie Hirsch interpreta Grun, il pilota dell'aereo.

Prey - La grande caccia, le curiosità sul film

Il film, diretto nel 2024 dal regista sudafricano Mukunda Michael Dewil, è conosciuto anche con il titolo Kalahari, dal nome del deserto dove si trovano i protagonisti nella prima parte della pellicola.

Prey - La grande caccia è inoltre la seconda collaborazione tra il regista Mukunda Michael Dewil e Ryan Philippe dopo il film drammatico Collide – Destini incrociati.

Prey - La grande caccia, come vedere il film in tv e in streaming

Il film Prey - La grande caccia va in onda venerdì 12 luglio in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE