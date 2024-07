Pearl Harbor va in onda domenica 21 luglio in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity

Pearl Harbor, la trama

Rafe e Danny sono grandi amici fin dall'infanzia. Cresciuti, vengono arruolati nell'aeronautica militare durante la Seconda Guerra Mondiale.

Rafe si innamora di Evelyn, ma è costretto a partire in missione in Europa. Quando il ragazzo viene dato per disperso, Evelyn inizia una relazione con Danny, ma l'improvviso ritorno di Rafe stravolge le loro vite. Rafe e Danny si trovano ora uniti per combattere la guerra e salvare la vita di migliaia di americani, ma divisi per conquistare il cuore di Evelyn.

Una scena del film Pearl Harbor

Pearl Harbor, il cast

Nel cast del film Pearl Harbor troviamo: Ben Affleck nel ruolo di Rafe, Josh Hartnett in quello di Danny, Kate Beckinsale è Evelyn, Jennifer Garner e Alec Baldwin.

Pearl Harbor, le curiosità sul film

Il film, diretto nel 2001 da Micheal Bay, ha ottenuto un ottimo incasso internazionale raggiungendo quasi 450 milioni di dollari.

Le riprese si sono svolte nell'aprile del 2000 in diverse località americane tra cui la stessa Pearl Harbor e Los Angeles ma anche al di fuori degli Stati Uniti come in Messico e in Inghilterra.

Il film ha ricevuto quattro candidature agli Oscar del 2002 riuscendo a vincere una statuetta per il migliore montaggio sonoro.

Pearl Harbor, come vedere il film in tv e in streaming

