Il film Pane al limone con semi di papavero va in onda lunedì 24 giugno su Canale 5: trama e cast dell'adattamento del romanzo di Cristina Campos

Il film Pane al limone con semi di papavero va in onda lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Scopriamo trama e cast dell'adattamento cinematografico dell'esordio narrativo di Cristina Campos.

Pane al limone con semi di papavero: la trama

Marina e Anna, due sorelle molto diverse tra loro, originarie di Valldemossa, un paesino nelle alture dell'isola di Maiorca, si ritrovano dopo quattordici anni di separazione. Le due donne hanno ereditato la panetteria del paese.

Anna è sempre rimasta a vivere sull'isola, mentre Marina, che era stata mandata a studiare all'estero quando aveva soli quattordici anni, ora lavora come ginecologa per un organizzazione umanitaria che opera in Africa.

Anna e Marina si erano allontanate dopo la nascita della figlia di Anna, Anita, perché il padre della bambina, Armando, un uomo prepotente e maschilista, l'aveva allontanata da casa.

Da quel momento, le due sorelle non si erano più riviste.

Pane al limone con semi di papavero: il cast

Basato sull’omonimo romanzo di Cristina Campos, Pane al limone con semi di papavero vanta nel cast: Elia Galera, Eva Martin, Marilù Marini, Claudia Faci, Ana Gracia, Pere Arquillué, Bella Agossou, Almudena Rey, Nansi Nsue, Joseph Ewonde e Natalia Monroy.

Pane al limone con semi di papavero: dove è stato girato

Le riprese di Pane al limone con semi di papavero, una co-produzione Spagna e Lussemburgo, si sono svolte tra il Senegal, Valldemossa, una piccola cittadina sull’isola di Maiorca, e nelle Baleari.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE