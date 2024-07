Dopo l’esperimento riuscito di Viola come il mare 2, in cui le puntate della fiction sono andate in onda in esclusiva prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, Mediaset continua a puntare su una collaborazione tra la piattaforma digital e la rete ammiraglia. A svelarlo è Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti 2024-2025. “L’esempio di Viola come il mare è stato positivo e ora vogliamo alzare l’asticella”, ha spiegato. Ecco tutti i progetti previsti.

La Talpa, il reality con esclusive su Mediaset Infinity e Canale 5

Mediaset annuncia un nuovo reality, La Talpa, che avrà un format molto più innovativo rispetto al passato: “Sarà visibile prima su Mediaset Infinity, poi su Canale 5”, spiega l’amministratore delegato. “Ma entrambe le destinazioni avranno delle parti esclusive. Fino alla finale, che sarà su Canale 5”. Berlusconi non si dice preoccupato degli ascolti tv: “Potrebbe avere un impatto, ma ci interessa più dare un segno di modernità”. Il reality sarà condotto da Diletta Leotta e vedrà un cast di soli vip.

Il docu-concerto di Laura Pausini

I momenti migliori del tour e un racconto intimo ed esclusivo della cantante. Questi saranno gli ingredienti del docu-concerto di Laura Pausini, che sarà pubblicato prima su Mediaset Infinity e successivamente mandato in onda su Canale 5.

Viola come il mare 3

Il meccanismo di anticipazione delle puntate online prima della messa in onda tv, che è stato vincente nella seconda stagione, sarà replicato per la terza stagione di Viola come il mare. Torneranno quindi nel prossimo anno le vicende della giornalista Viola Vitale (Francesca Chillemi) e dell'ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman), alle prese con diverse indagini nella assolata Palermo.

The Family

La serie turca The Family con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Serenay Sarıkaya è attualmente in onda in daytime su Canale 5. È previsto che la seconda stagione sia in esclusiva su Mediaset Infinity, esattamente come accaduto per un altro titolo di successo turco, My Home My Destiny, la cui seconda stagione è ora in onda su Canale 5 dopo essere stata già pubblicata dalla piattaforma digitale.

My Name Is Farah

Titolo drammatico turco previsto in esclusiva su Mediaset Infinity. Si tratta di un prodotto di grande successo, adattamento di una serie argentina La chica que limpia.