Sabato 14 settembre, in prima serata su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, va in onda il film d'animazione Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo

Sabato 14 settembre alle 21.20 va in onda Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Il film, sequel di Minions del 2015, è diretto da ben tre registi, ovvero Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val.

Minions 2, la trama

Siamo negli anni 70 e il dodicenne Gru vive e cresce nella sua casetta di periferia. Ammiratore de "I malefici sei", una squadra di supercattivi, Gru decide che il suo obiettivo di vita è diventare abbastanza cattivo per poter essere anche lui parte del gruppo. L'occasione sembra presentarsi quando il supergruppo caccia il proprio leader, rendendo vacante il suo posto: Gru si presenta alla porta dei Malefici sei e si propone, venendo però respinto. Innervosito e deluso, il nostro (anti)eroe decide di ribellarsi alla decisione rubando al gruppo.

In fuga, Gru viene aiutato inaspettatamente proprio dall'ex capo dei Malefici sei, che decide di prenderlo con sé e fargli da mentore: l'aspirante supercattivo scopre così che persino le persone malvage, a volte, hanno bisogno di un amico.

Minions 2, il cast

Steve Carell presta la sua voce a Gru. L'attore è noto per aver interpretato il ruolo da protagonista nella serie tv The Office. Ha preso parte anche al film Foxcatcher - Una storia americana, che gli è valsa una candidatura agli Oscar come miglior attore.

In Italia, il personaggio di Gru è stato doppiato da Max Giusti.

Cattivissimo Me: quanti film sono

Nel 2010, Cattivissimo me ha dato inizio a uno dei più fortunati franchise animati ed è stato nominato come miglior film d'animazione ai Golden Globe Awards.

Grazie al successo del primo film, la saga si è raccontata attraverso tre sequel, Cattivissimo me 2 (2013), Cattivissimo me 3 (2017) e Cattivissimo me 4 (2024), e due spin-off Minions (2015) e Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo (2022).

