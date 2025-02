D ue episodi molto speciali cattureranno l'attenzione di tutti i fan delle serie tv Law & Order - Unità speciale 17 e Chicago P.D. 3.

Attraverso la figura del serial killer Gregory Yates, i protagonisti delle due amate serie tv si incontreranno in due episodi crossover.

Potete vedere gli episodi crossover di Law & Order - Unità speciale 17 e Chicago P.D. 3. in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Law & Order - Unità speciale 17 e Chicago P.D. 3, le trame degli episodi crossover

Nel 14simo episodio di Chicago P.D. 3 dal titolo La canzone di Gregory William Vates, il serial killer Gregory Yates riesce a fuggire lasciando dietro di sé una serie di messaggi di sfida indirizzati a Lindsey. La conta dei morti sale immediatamente e in poco tempo la squadra riesce a scoprire il vero obiettivo del killer.

Nel 14esimo episodio di Law & Order - Unità speciale 17 dal titolo Caccia all'uomo, Yates, un pericoloso serial killer, sconta l'ergastolo nel carcere di Green Haven.

Dopo essere stato catturato dall'agente Lindsay del dipartimento di Chicago, dice di voler collaborare all'identificazione di alcune ragazze assassinate, le cui ossa sono state ritrovate a Pelham Bay.

In cambio delle sue informazioni, però, chiede di essere trasferito nel plesso d'onore, un braccio speciale per detenuti modello. In quel braccio c'è Rudnick, un altro serial killer. I due riescono a evadere e parte un'affannosa caccia all'uomo di cui Lindsay si rende protagonista, avendo un conto in sospeso con Yates.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE