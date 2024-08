Il film La ragazza di Stillwater va in onda venerdì 9 agosto in prima serata su Canale 5

Il film La ragazza di Stillwater, thriller diretto dal premio Oscar Tom McCarthy (Il caso Spotlight) va in onda venerdì 9 agosto in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, la trama e il cast de La ragazza di Stillwater.

La ragazza di Stillwater, la trama

La pellicola racconta il viaggio di Bill Baker, un trivellatore petrolifero americano originario di Stillwater in Oklahoma. L'uomo decide di partire per Marsiglia per far visita alla figlia Allison.

La ragazza si trova in prigione per l'omicidio della sua compagna di stanza. Allison però si è sempre dichiarata innocente.

Di fronte alle barriere linguistiche, alle differenze culturali e a un sistema legale complesso, Bill si costruisce una nuova vita in Francia, facendo dell'assoluzione della figlia la propria missione personale.

Matt Damon ne La ragazza di Stillwater

La ragazza di Stillwater, il cast e i personaggi

Bill Baker è interpretato da Matt Damon. Il protagonista è un uomo segnato da un passato di alcol e droghe che prova a ricostruirsi una vita e il rapporto con sua figlia

Attore poliedrico che spazia tra i generi più diversi, Matt Daman è stato candidato all'Oscar per The Martian, Invictus e Manchester by the Sea.

L'attrice Abigail Breslin dà il volto ad Allison. La ragazza sembra affrontare un'ingiusta accusa di omicidio mentre la relazione con il padre è caratterizzata da assenze del passato e poca fiducia.

Classe 1996, Abigail Breslin è stata candidata al premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Little Miss Sunshine nel 2007.

