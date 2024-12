Invictus - L'invincibile su Iris e in streaming

Invictus - L'invincibile va in onda venerdì 27 dicembre alle 21 su Iris e in prima serata su Iris e in streaming gratis su Mediaset Infinity

Invictus - L'invincibile, trama e cast

Film del 2009 diretto da Clint Eastwood, Invictus è l’adattamento cinematografico del romanzo Ama il tuo nemico, nel quale si ripercorre l’interessamento del neo presidente Nelson Mandela alla partecipazione della squadra sudafricana alla Coppa del Mondo di rugby del 1995.

Nelson Mandela, interpretato da Morgan Freeman, reduce da una condanna a 27 anni di carcere per l’opposizione al regime dell’apartheid di Frederik De Klerk, vede nel team sudafricano degli Springboks il simbolo perfetto della nuova nazione che spera di creare. La squadra, infatti, è composta da uomini bianchi e di colore insieme.

Da lì nasce un feeling particolare con il capitano della squadra, François Pienaar, interpretato da Matt Damon.

