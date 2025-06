Martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva Gigi & Friends - Sicily For Life, una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio e tanti ospiti

Gigi & Friends - Sicily For Life, una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio e tanti straordinari ospiti, va in onda martedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. Una festa di musica e condivisione, regalando al pubblico duetti inediti ed emozioni autentiche.

Sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il cantautore partenopeo si esibirà nei suoi più grandi successi amati in Italia e nel mondo. Accanto a lui, tanti amici e ospiti d’eccezione, gli artisti più amati della scena musicale italiana.

Ma Gigi & Friends - Sicily for Life è anche un progetto dal grande cuore: l’evento promuove una raccolta fondi a favore della realizzazione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare in ambito pediatrico a Palermo in collaborazione con il Policlinico P. Giaccone, iniziativa a cura della Fondazione Tommaso Dragotto.

Un’occasione unica per vivere la magia della musica sotto le stelle di Palermo e fare, tutti insieme, qualcosa di concreto per chi ne ha più bisogno.

La regia di Gigi & Friends - Sicily For Life è affidata a Roberto Cenci e lo show è prodotto da Friends TV.

