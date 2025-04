Francesco - Il Papa della gente va in onda giovedì 3 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La miniserie Francesco - Il Papa della gente, diretta da Daniele Luchetti, va in onda giovedì 3 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La miniserie racconta l'emozionante storia di Jorge Bergoglio e il suo percorso per diventare un papa rivoluzionario e amatissimo.

Francesco - Il Papa della gente: la trama

Il percorso umano e spirituale che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica.

In gioventù, Jorge è un ragazzo come tanti: peronista, con una fidanzata, gli amici, e una professoressa di chimica cui rimarrà legato per tutta la vita.

La vocazione lo porterà a entrare nell'ordine dei Gesuiti e a essere nominato, seppure ancora molto giovane, Padre Provinciale dei Gesuiti per l'Argentina. Questa responsabilità, in un momento così tetro come fu la dittatura militare di Videla, metterà alla prova il futuro Papa.

Francesco - Il Papa della gente: il cast

Jorge Bergoglio è interpretato dall'attore argentino Rodrigo de la Serna in giovane età.

L'attore cileno Sergio Hernández veste i panni del pontefice dai primi anni del 2000 fino al 2013, anno di elezione come successore di Benedetto XVI.

