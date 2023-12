Elisa Buon Natale anche a te, il concerto del 24 dicembre in streaming

Il concerto evento Elisa Buon Natale anche a te, andato in onda su Canale 5 domenica 24 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Elisa si esibisce in uno show natalizio con i suoi successi e tanti brani di Natale. Con lei, molti ospiti sono saliti sul palco del Mediolanum Forum di Assago: Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer, Giovanni Storti, Dardust, Andrea Bocelli e Tiziano Ferro.

Lo spettacolo, unico nel suo genere, ha avuto un enorme successo nel tour teatrale di dicembre dal titolo An Intimate Night, le cui date sono andate sold out insieme a quelle di giugno all'Arena di Verona (An Intimate Night in Arena). La regia è affidata a Luigi Antonini e la produzione del programma a FriendsTV. Nel corso della serata, Elisa sostiene, insieme a Legambiente, l'importante iniziativa "Music for the Planet" per piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e contrastare la crisi climatica nell'ambito del progetto europeo Life Terra.