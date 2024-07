E alla fine arriva Polly su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Venerdì 5 luglio, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, va in onda il film E alla fine arriva Polly, con Ben Stiller e Jennifer Aniston

Venerdì 5 luglio, in prima serata alle 21.20 su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, va in onda il film E alla fine arriva Polly con protagonisti Ben Stiller e Jennifer Aniston.

La pellicola è una commedia romantica americana del 2004 diretta da John Hamburg.

E alla fine arriva Polly, la trama

La storia ruota attorno a Reuben Feffer, perito assicurativo che ha l'abitudine di calcolare i rischi e le conseguenze di ogni sua azione non solo sul lavoro, ma anche nel privato. La sua vita viene stravolta nel momento in cui, durante la luna di miele, sua moglie lo tradisce con un istruttore sub. A una festa incontra casualmente Polly Prince, una sua ex compagna di scuola. La ragazza però è molto diversa da lui: infatti, cambia spesso città, lavoro, abitudini perché la sua filosofia di vita consiste nel vivere il momento e, se le cose non vanno bene, non si preoccupa ma preferisce darsi sempre un'altra possibilità.

Una scena del film "...e alla fine arriva Polly"

E alla fine arriva Polly, il cast

Protagonista assoluto maschile è Ben Stiller che interpreta il ruolo dell'assicuratore Reuben Feffer. L'attore ha preso parte a molti film di successo, come le saghe in tre capitoli di Ti presento i tuoi e Una notte al museo.

La coprotagonista femminile, nei panni di Polly Prince, è Jennifer Aniston divenuta famosa grazie alla sua partecipazione nella sitcom Friends. Nella sua carriera ha recitato in alcuni film di successo come Una settimana da Dio, Ti odio, ti lascio, ti... e Io & Marley. È anche produttrice, doppiatrice e ha curato la regia del cortometraggio Room 10.

Philip Seymour Hoffman qui ricopre la parte di Sandy Lyle, un attore fallito. Per questo ruolo, inizialmente era stato scelto il comico e musicista Jack Black. Nella versione italiana è doppiato da Francesco Pannofino.

E alla fine arriva Polly, alcune curiosità

La commedia ha avuto un grande favore di pubblico, incassando circa 171 milioni di dollari in tutto il mondo.

In un passaggio del film si fa un chiaro riferimento a Dirty Dancing - Balli proibiti.

E alla fine arriva Polly, come vedere il film

La pellicola E alla fine arriva Polly viene trasmessa in prima serata su Italia 1 venerdì 5 luglio alle 21.20. È possibile seguire il film anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

