Dopo aver conquistato il pubblico italiano e internazionale, l'amatissima serie DayDreamer - Le ali del sogno torna sulle reti Mediaset.

Di seguito, scopriamo quando va in onda DayDreamer e dove vederlo in streaming.

Dove vedere DayDreamer - Le ali del sogno

DayDreamer va in onda dal lunedì al sabato alle 7:30 su Rete 4 con una puntata al giorno. Potete vedere le puntate di Daydreamer anche in streaming su Mediaset Infinity.

In DayDreamer, Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo di talento e spirito ribelle. Di ritorno a Istanbul, rileva l’attività paterna - una nota agenzia pubblicitaria - con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro. Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città. E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell'agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can.

